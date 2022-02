FC Porto visita estádio talismã

A última paragem do FC Porto antes do primeiro clássico do ano civil, frente ao Sporting, é em Arouca, um adversário com quem se costuma dar muito bem na condição de visitante. Aliás, é o único da Liga Bwin que possibilita um registo 100 por cento vitorioso nas quatro vezes que as duas equipas se defrontaram. No entanto, a última vez que o FC Porto passou por Arouca foi já em 2016/17. Na altura venceu por 4-0 e os golos foram marcados por Soares (2), Danilo Pereira e Diogo Jota. Dessa equipa restam Marcano e Otávio.