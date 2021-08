FC Porto volta a apontar o dedo: «Torna-se quase criminoso o vazio das bancadas»

O FC Porto venceu ontem os franceses do Lyon (5-3) no último jogo de preparação antes do arranque oficial da nova época. Os dragões adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, com um golo de penálti de Sérgio Oliveira, ampliaram a vantagem por Fábio Vieira, aos 30', mas viram a equipa francesa empatar, por Marcelo (40') e Ekambi (54'). Nos últimos minutos, o FC Porto regressou à vantagem (79'), com golo de Pepe, mas no minuto seguinte Slimani fez o empate. A resposta da equipa de Sérgio Conceição foi rápida, com golos de Toni Martínez (82', e Taremi (84'). Um jogo eletrizante, ainda sem público nas bancadas, algo ao qual o FC Porto voltou a apontar o dedo este domingo.





"O FC Porto fechou a pré-temporada com um daqueles jogos que os treinadores não apreciam e os adeptos adoram, e em que, por isso, se torna quase criminoso o vazio das bancadas", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.Os azuis e brancos vão estrear-se na Liga Bwin frente ao Beleneneses SAD, no Dragão, no próximo dia 8 de agosto (domingo), já com os adeptos nas bancadas . Os bilhetes são colocados à venda este domingo.