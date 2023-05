FC Porto volta a recorrer do castigo de interdição do Estádio do Dragão

O FC Porto, sabe, vai recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul na sequência da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de manter a interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão, depois dos incidentes no clássico frente ao Sporting, em 2021/21, num episódio que ficou conhecido como o caso dos coletes azuis. Com esta ação, mantém-se ativa a providência cautelar apresentada para suspender a pena aplicada.Além da interdição do estádio, o Conselho de Disciplina da FPF sancionou os dragões com uma multa de 25.245 euros e condenou o coordenador de segurança da SAD do FC Porto, João Paulo Sousa, a pagar uma coima de 1.530 euros, ao passo que o diretor de campo e o diretor de segurança, Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, respetivamente, receberam multas de 918 euros cada um.Já os coletes azuis Manuel Silva, Carlos Elias e Cláudio Filipe Nova, identificados no documento como "elementos de apoio às ações promocionais da FC Porto SAD", receberam 75 dias de suspensão e 3.060 euros de coima por "agressões".