FC Porto volta a visar Sporting: dragão recorda "história com muitos episódios" esta época

Se existiam dúvidas de que a polémica entre FC Porto e Sporting havia terminado, eis que este domingo os dragões recordaram "uma história com muitos episódios", onde lembram incidentes nos jogos dos leões contra Vizela, Sporting de Braga, Benfica e Famalicão, nomeadamente.

No duelo em Vizela, os dragões recordam o incidente entre Nuno Santos e alguns adeptos da formação vizelense, onde o extremo dos leões terá lançado água e colocado a mão nos genitais dirigido para as bancadas.

Sobre a derrota do Sporting em casa com o Sp. Braga, o FC Porto recorda a expulsão de Hugo Viana momentos antes do fim do encontro e o castigo de 30 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao diretor-desportivo dos leões. O arremesso de uma garrafa de água das bancadas de Alvalade à cabeça de Ricardo Horta, já após o apito final, também foi recordado.

Já quanto ao duelo entre Benfica e Sporting, na final da Allianz Cup, os dragões lembram a troca de palavras entre Nuno Santos e Everton, junto à linha lateral, ao minuto 31 do encontro, e ainda o processo aberto pelo CD sobre o comportamento de Hugo Viana e Luisão, que foram "separados por agentes da autoridade" depois de terem "encostado cabeças".

Por fim, o FC Porto recorda o duelo "com muito sururu" entre Sporting e Famalicão, em Alvalade. Em causa, um caso na grande área dos leões que motivou "empurrões com amarelos à mistura" e "mais um incidente a chegar ao Conselho de Disciplina".