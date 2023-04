FC Porto volta ao caso dos emails em véspera de clássico: «Ironia das ironias...»

Na véspera do clássico com o Benfica, na Luz (18 horas), o FC Porto voltou esta quinta-feira ao caso dos emails na sua newsletter diária."Ironia das ironias: o país passou a questionar o conteúdo de e-mails. Citada por um deputado na comissão parlamentar de inquérito, a mensagem enviada pelo ex-secretário de Estado das Infraestruturas à CEO da TAP veio a público nas últimas horas e gerou alvoroço entre a imprensa e a opinião pública - as mesmas que não pouparam esforços para ignorar milhares de e-mails do Benfica", pode ler-se no 'Dragões Diário'.Recorde-se que o caso da divulgação dos emails remonta a 2017 e 2018, com comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros a serem reveladas no programa 'Universo Porto - da bancada', do Porto Canal, e começou a ser julgado a 16 de setembro de 2022. A leitura do acórdão está agora agendada para 12 de maio.