FC Porto volta ao trabalho com Manafá a evoluir favoravelmente

Algumas horas depois do desastre em Vila do Conde, o grupo às ordens de Sérgio Conceição voltou ao trabalho no Olival, numa sessão de recuperação para os mais utilizados na véspera. O principal dado de destaque foi a evolução de Manafá para treino integrado condicionado, estando assim um degrau mais próximo da recuperação.Por outro lado, Grujic, o outro elemento presente no boletim clínico, continua limitado a tratamento e trabalho de ginásio.Os dragões tornam a treinar esta terça-feira de manhã, novamente no Olival.