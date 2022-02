FC Porto volta aos trabalhos sem marcas do jogo com a Lazio

Poucas horas após o triunfo sobre a Lazio, para a Liga Europa, o FC Porto regressou aos trabalhos, no Olival, iniciando a preparação do duelo de domingo, frente ao Moreirense.O jogo europeu, de resto, não trouxe novos problemas físicos aos dragões, o que quer dizer que o nome do lateral direito Wilson Manafá continua a ser o único a constar no boletim clínico. De resto, Gonçalo Borges voltou a trabalhar com a equipa principal, numa sessão que foi de recuperação para os mais utilizados na receção à Lazio.Os azuis e brancos completam, este sábado, a preparação para a deslocação a Moreira de Cónegos e, após a sessão matinal, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para lançar esse desafio.