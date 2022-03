FC Porto voltou aos treinos após o triunfo sobre o Sporting na Taça de Portugal

O FC Porto voltou aos treinos no Olival na tarde desta quinta-feira, após o triunfo sobre o Sporting na 1.ª mão das meias finais da Taça de Portugal, em Alvalade, por 2-1. Segundo o boletim clínico revelado pelos dragões, Manafá, em tratamento, voltou a ser o único ausente devido a lesão.A sessão que marcou o início da preparação para o jogo de domingo, frente ao P. Ferreira, da 25.ª jornada da Liga Bwin (18 horas), foi sobretudo de recuperação para os jogadores mais utilizados no clássico com os leões.Gonçalo Borges, da equipa B, voltou a trabalhar sob as ordens de Sérgio Conceição, treinador que marcou nova sessão de treino para amanhã de manhã.