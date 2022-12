FC Porto voltou aos treinos com quatro ausências

Depois de um dia de folga, o plantel do FC Porto regressou ao trabalho esta manhã, com um treino no Olival. Sérgio Conceição não pôde contar com Francisco Meixedo, Zaidu, Pepe e Eustáquio, uma vez que se encontram todos em tratamento às respetivas lesões.Foi o arranque da preparação para o jogo frente ao Gil Vicente, agendado para quarta-feira, no Estádio do Dragão, referente aos quartos de final da Allianz Cup.O grupo de trabalho volta a juntar-se amanhã para mais um treino, às 10h30, também no Olival.