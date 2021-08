FC Porto voltou aos treinos e com uma novidade

Depois do triunfo sobre o Belenenses SAD, na noite de ontem, o FC Porto voltou aos treinos esta manhã e com uma novidade. Marko Grujic, que até aqui estava a fazer tratamento à lesão contraída frente ao Lyon, evoluiu no seu processo de recuperação e já fez treino condicionado.





De acordo com a informação divulgada pelos dragões no site oficial, o médio sérvio é mesmo o único caso clínico no plantel.O conjunto de Sérgio Conceição iniciou assim a preparação da visita ao Famalicão, em jogo da segunda jornada da Liga Bwin agendado para o próximo domingo, às 18 horas.