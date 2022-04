FCP já vendeu 47 mil bilhetes para o jogo com o Portimonense

O FC Porto já vendeu 47 mil bilhetes para o jogo com o Portimonense, encontro da Liga Bwin agendado para amanhã (20H30). Os dragões têm assim a lotação quase esgotada para o encontro da 30.ª jornada.Depois de pouco mais de 30 mil adeptos terem marcado presença na receção ao Santa Clara, o último jogo realizado no Dragão, desta vez o ambiente promete ser bem mais efervescente. O contexto ajuda, sobretudo porque o embate com os açorianos foi a uma segunda-feira à noite enquanto o encontro com o Portimonense é num sábado, ainda por cima com expectativa de bom tempo. No entanto, o fator que pesa mais é mesmo a fase atual que vive o FC Porto, cada vez mais perto da desejada reconquista do título de campeão nacional.Confirmando-se uma lotação superior aos 42 mil espectadores, então significará a melhor assistência no Dragão esta época fora receções aos dois principais rivais.