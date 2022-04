Febre ‘tramou’ João Mário

A ausência de João Mário no onze e na ficha de jogo causou surpresa e, no final da partida, Sérgio Conceição explicou o motivo:





“Em relação à ausência do João Mário, teve que ver com o estado febril em que estava, não podia jogar. Em relação ao último jogo foi essa a alteração no onze.” Posto isto, tudo leva a crer que o lateral retomará o posto na quinta-feira, frente ao Sporting, para a Taça de Portugal. Em dúvida para o clássico está Uribe. O médio continua a recuperar de lesão, mas mantém-se por perto da equipa, tendo assistido ao aquecimento no banco.

Respeito pelo adversário

Ao Porto Canal, o médio Eustáquio justificou o resultado avolumado: “Nunca tiramos o pé do pedal, quisemos sempre acelerar e pressionar, independentemente do resultado, e se não o fizéssemos não estaríamos a respeitar o Portimonense.”