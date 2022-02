Felipe Anderson: «Foi muito bom ver novamente os amigos que deixei aqui»

Felipe Anderson voltou o Estádio do Dragão, agora como jogador da Lazio, assumindo que deixou amigos na Invicta. "Jogar nesse grande clube, fazer amigos e deixá-los aqui foi muito importante para mim. Fui muito bom vê-los aqui novamente", começou por vincar à Sport TV o adversário esta quinta-feira do FC Porto, que viu um conjunto de Sérgio Conceição melhor no segundo tempo."O FC Porto aumentou o ritmo na pressão na 2ª parte e conseguiram colocar muita gente na frente no início do 2º tempo. Fizeram o golo que nos deixou um pouco inseguros. Estávamos no jogo e estávamos bem", recordou, deixando as contas da eliminatória em aberto."O jogo [n.d.r. eliminatória] está em aberto. No futebol tudo pode acontecer, na nossa casa, com a nossa força, queremos reverter o resultado", atirou Anderson, de 28 anos, que jogou no FC Porto em 2020/21."Tenho tentado ajudar muito o Jovane, por causa da língua. A nossa equipa é muito acolhedora. Ele está a sentir-se bem e a sentir-se já em casa. Teve oportunidade de jogar. Esperemos que tenha sucesso."