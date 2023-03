Felipe: «Estive três anos em Portugal e comi francesinha duas vezes. Sérgio Conceição não soube...»

Com o mister Sérgio só podes comer francesinha às escondidas



Felipe, central brasileiro do Nottingham Forest, recordou numa entrevista à Eleven Sports a sua passagem por Portugal e pelo FC Porto. O jogador, que vestiu a camisola dos dragões entre 2016 e 2019, antes de rumar ao Atlético Madrid, recordou o quão exigente Sérgio Conceição é com os jogadores no que toca ao peso."Estive três anos em Portugal e comi francesinha duas vezes. O Sérgio Conceição preocupa-se muito com o peso, com a parte corporal, não podíamos passar nem um bocadinho. Era preciso ter cuidado com a alimentação porque ele dá muita importância a isso. Por isso, comi poucas vezes. E quando comi ele nem soube...", explicou o defesa entre sorrisos.