Felipe: «Sérgio Conceição não gosta que se coloque o telemóvel na mesa»

O central Felipe continua a acompanhar o percurso do FC Porto, clube pelo qual tem "um grande carinho", e não esquece o período em que foi treinado por Sérgio Conceição. O brasileiro, agora com 33 anos, também foi comandado por Diego Simeone no Atlético Madrid, mas considera Conceição mais rigoroso.

"São parecidos, mas o Sérgio é muito ligado ao detalhe, é muito focado no trabalho, qualquer coisa que o desperta, ele anula. Não gosta que se coloque o telemóvel na mesa, porque sabe que vai tirar o foco. O Simeone, nesses detalhes, não é tão rigoroso, liga a detalhes importantes para o jogo. No que respeita ao jogo, são muito parecidos, são características que têm desde jogadores e como treinadores não são diferentes, é um estilo que gosto", revelou no programa ‘Hora dos craques’, no Porto Canal.