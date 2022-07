Fenerbahçe fez proposta por Taremi, garantem na Turquia

Taremi já havia sido associado ao Fenerbahçe há algumas semanas, mas, de acordo com a 'CNN Turk', o processo terá sofrido avanços nas últimas horas. Assim, de acordo com o referido órgão de comunicação, a equipa de Jorge Jesus já terá mesmo feito uma proposta junto do FC Porto pelo passe do avançado.O valor da proposta não foi revelado, sendo que há outro dado ainda em cima da mesa: O Fenerbahçe está também interessado em Alassane Plea, jogador que pertence aos quadros do Borussia Monchengladbach. O Fenerbahçe, recorde-se, foi eliminado pelo Dínamo Kiev na 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões nesta quarta-feira.Taremi está há duas temporadas no FC Porto. Em 2021/22, apontou apontou 26 golos em 48 partidas.