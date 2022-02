Fernando Andrade ainda pode ser inscrito pelo FC Porto

Fernando Andrade já acertou a rescisão com o Al-Fahya, com quem tinha contrato até ao final da época, e vê assim abrir-se a possibilidade de ainda ser inscrito pelo FC Porto nesta janela de mercado, confirmando-se a notícia avançada por Record no início deste mês.De recordar que Fernando Andrade está sem competir desde o início de agosto, quando foi operado pelo cirurgião José Carlos Noronha a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A recuperação tem sido feita às mãos do Departamento de Saúde do FC Porto e tudo indica que em fevereiro já esteja apto para jogar. Tem contrato acom os dragões até 2023.