Fernando Andrade lamentou nas redes sociais a morte de Kalindi, futebolista brasileiro, de 28 anos, que rescindiu com a Académica há duas semanas. O avançado do FC Porto deixou uma mensagem de alento à família."Meu amigo Kalindi, não acredito nisto. Espero que Deus cuide e conforte os teus familiares e a Victoria neste momento difícil", escreveu o jogador dos dragões no Instagram. "Vou sentir a tua falta, 'perereka'. Descansa em paz, meu irmão."Segundo apurou o nosso jornal, a causa da morte de Kalindi terá sido uma paragem cardiorrespiratória. Após deixar a Académica, o jogador viajou para o Brasil onde a esposa aguarda o nascimento do filho de ambos.