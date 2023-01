Fernando Andrade convocado por Sérgio Conceição para o jogo com o Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição convocou 24 jogadores para a deslocação do FC Porto ao terreno do Marítimo, com destaque para a chamada de Fernando Andrade, que estreia-se nos eleitos nesta temporada.Diogo Costa, Cláudio Ramos e Roko Runje (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, Zaidu, Rodrigo Conceição, Wendell e João Mário (defesas), Mateus Uribe, André Franco, Otávio, Eustáquio e Bernardo Folha (médios), Mehdi Taremi, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Toni Martínez, Evanilson, Fernando Andrade e Gonçalo Borges (avançado) foram os jogadores eleitos por Sérgio Conceição.Tendo em conta que na ficha de jogo só podem entrar 20 elementos, quatro dos convocados terão de ficar de fora.