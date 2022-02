Fernando Andrade de volta ao FC Porto: «Vou agarrar a oportunidade com faca, dentes, tudo»

Fernando Andrade é 'reforço' do FC Porto para a segunda metade da época. O avançado, que esteve emprestado ao Al-Fayah, da Arábia Saudita, está oficialmente de regresso às contas de Sérgio Conceição e até já foi inscrito na Liga.Agora, falta apenas voltar a jogar, algo que Fernando Andrade espera que aconteça rapidamente."Valorizo muito essa porta aberta. É a chance de eu voltar e de me mostrar. Vou agarrar a oportunidade com facas, dentes, com tudo. Não vejo a hora de voltar a vestir a camisola do FC Porto num Dragão cheio, quem sabe", referiu, num vídeo publicado nas suas redes sociais, dizendo aos adeptos que "está a voltar".Nos últimos meses, Fernando Andrade tem estado afastado dos relvados, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior que sofreu na estreia na Arábia. De lá para cá, o brasileiro tem estado a recuperar-se no Olival e diz que se sente cada vez melhor. "Foi tudo muito rápido. Quando fui para lá, cheguei no dia 7 e estreei-me a 11. Em poucos minutos, lesionei-me, e logo no ligamento cruzado anterior, lesão para seis meses. Quando me lesionei, voltei para cá e falei com o míster. Pedi-lhe autorização para fazer o tratamento cá. Ele autorizou e foi passando, mês a mês. Hoje sinto-me bem e não tinha lugar melhor para fazer a reabilitação", assumiu.