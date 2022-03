Fernando Andrade faz um pedido à "fera" Conceição: «Quero ser campeão, nem que entre só 30 segundos...»

No início de fevereiro, Sérgio Conceição foi questionado sobre a reintegração de Fernando Andrade, inscrito dias antes na Liga de Clubes. O avançado, recorde-se, voltou ao FC Porto depois de ter sofrido uma gravíssima lesão ao serviço do Al-Fayha, da Arábia Saudita, logo no primeiro jogo pelo emblema do Médio Oriente."O que espero do Fernando é que seja igual a si próprio. É uma pessoa extremamente humilde, um trabalhador incrível. Eu posso até metê-lo a guarda-redes, porque ele vai dar o melhor de certeza absoluta", disse então Sérgio Conceição, palavras que o jogador agradece, sobretudo por virem de quem vêm. "Elogios são sempre bons, ainda por cima vindos da fera", brincou Fernando Andrade, sublinhando que o 'fera' é no bom sentido e que tem pelo treinador uma enorme admiração. E deixou-lhe uma espécie de pedido para o que falta jogar esta época."Treino muito forte e se houver uma oportunidade quero aproveitar. Quero ser campeão também. Nem que entre só 30 segundos para chutar uma bandeira, mas quero receber a medalha", atirou o brasileiro, que se sentiu bem no regresso à ação pela equipa B, no passado dia 20 de março. "Agora sinto-me bem e a prova disso é que aguentei 82 minutos. Era importante voltar e ver como reagia em jogo. Pedi ao mister para jogar na B e senti-me bem. Agora é trabalhar para ter oportunidades", finalizou o avançado dos dragões, em declarações no programa 'Azul Porto', do Porto Canal.