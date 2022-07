Fernando Andrade foi alvo de gestão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os trabalhos do FC Porto em solo algarvio começaram manhã cedo, com uma corrida fora das portas da unidade hoteleira onde os campeões nacionais estão instalados. Além do lesionado Manafá, também Fernando ...

Por Record