O nome de Fernando Andrade ainda não surgiu em nenhuma das listas apresentadas no site da Liga Bwin ao longo do dia, mas a verdade é que já faz parte do plantel do FC Porto no portal da entidade. Isto significa que o avançado foi inscrito, depois de ter rescindido o seu contrato com o Al-Fahya, conformeO jogador, que recupera de lesão mas em breve estará apto a competir, pode a partir de agora entrar nas opções de Sérgio Conceição, se o treinador assim o entender.