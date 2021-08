Fernando Andrade já foi operado ao joelho direito

Depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito ao serviço do Al-Fayha, clube ao qual está emprestado pelo FC Porto, Fernando Andrade já foi operado. A notícia foi dada pelo avançado nas suas redes sociais.





"Agradeço a todos pelas mensagens. Tenho certeza que estão a ajudar-me muito na minha recuperação, certamente surpreenderei todos e voltarei ainda mais forte, especialmente com o apoio destes meus enfermeiros Matteo e Tami", podia ler-se no Instagram do jogador, que tem contrato com os dragões até 2023.Fernando Andrade foi operado pelo cirurgião José Carlos Noronha e completará o seu percurso de recuperação na cidade do Porto. O regresso do brasileiro, de 28 anos, aos relvados só acontecerá daqui a vários meses.