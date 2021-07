Fernando Andrade não foi apresentado

O avançado Fernando Andrade, que na última temporada esteve emprestado aos turcos do Caykur Rizespor, não subiu ao relvado para a cerimónia de apresentação o que deixa em aberto a possibilidade de o brasileiro não fazer parte do plantel.





Contas feitas, a primeira fotografia do plantel para 2021/22 contou com a presença de 30 jogadores e ainda sem Corona, por estar ao serviço do México na Gold Cup.