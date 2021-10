Fernando Gomes aponta objetivo de vendas: «50 milhões de euros de mais-valias, no mínimo»

A SAD do FC Porto está empenhada em conseguir 50 milhões de mais-valias até ao fecho do próximo exercício. Este é, pelo menos, o valor mínimo estipulado. Ainda assim, o patamar ideal andará à volta dos 80 milhões de euros, tal como anunciou Fernando Gomes, administrador da SAD responsável pelo pelouro financeiro.





"Objetivo de receitas com vendas? Há um valor que consta do nosso orçamento de 50 milhoes de euros mais-valias, mínimo. Patamar de 80 milhões de euros de mais valias é o ideal", referiu, na sessão de apresentação das contas, na qual a SAD anunciou o maior lucro de sempre, no total de 33,4 milhões de euros.Questionado depois sobre os capitais próprios negativos, que se fixam nos 118,3 milhões de euros, o administrador da SAD disse que esta não é uma situação alarmante."118 milhões negativos fora de futebol era sinal para semáforos vermelhos a funcionar. No futebol não, porque o ativo está subvalorizadíssimo. Bastaria que estivesse por valor mais correto para capitais próprios negativos na acontecerem. Valor do plantel em 110 milhões. Como determino valor? Quando compro o jogador, pago comissões, o valor que fica no balanço é valor de aquisição com todos os custos associados. Se custou 10 milhões, vale 10 milhões. Se estiver quatro anos, ao fim de dois anos vale cinco. E sabem que não é isso acontece. Quando cá chegam rapidamente valorizam. Grossa maioria dos jogadores que vendemos por grosso valor acima da aquisição", lembrou o administrador, dando depois outro exemplo."O Transfermarkt estabelece valor por baixo de todos os clubes e equipas do Mundo. O valor do plantel do FC Porto é hoje 265M para transfermarkt, valores inferiores aos que realmente valem. Se em vez dos 110 tivesse esses 265 tínhamos capitais próprios positivos. Esta situação nos clubes de futebol não é preocupante, embora tudo queiramos fazer para transformar em capitais próprios positivos", referiu.