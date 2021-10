Fernando Gomes avista saída do Fair Play Financeiro: «Esperamos que a UEFA comunique»

No dia em que a SAD do FC Porto apresentou o maior lucro da história, no total de 33,4 milhões de euros, Fernando Gomes apontou baterias à saída da alçada do Fair Play Financeiro.





Há quatro anos a viver com limitações e sob o olhar atento da UEFA, os dragões esperam agora ver-se livres das amarras do organismo, até porque, garante o administrador, tudo fizeram para que isso se concretize."Ao fim de quatro anos, cumpriu todas as regras que UEFA determinou. Cumpriu para sair do fairplay financeiro. Situação objectiva. Contas enviadas para a UEFA como prova de cumprimento, esperamos que UEFA faço comunicado no site a dizer que FC Porto sai da alçada do fairplay financeiro", referiu Fernando Gomes, na sessão de apresentação das contas.