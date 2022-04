Fernando Gomes de luto pela morte do pai

Fernando 'bibota' Gomes está de luto pela morte do pai e, esta terça-feira, o FC Porto endereçou-lhe uma mensagem de condolências, no site oficial."O FC Porto está solidário com Fernando Gomes, antigo avançado e atual dirigente do clube, cujo pai faleceu esta terça-feira aos 88 anos. Autor de 355 golos em 452 jogos de azul e branco, Gomes consagrou-se como o mais prolífico dos jogadores da história portista, tendo vencido a Bota de Ouro em duas ocasiões e a Bota de Prata em seis", pode ler-se na nota dos azuis e brancos.À família enlutada, Record endereça sentidas condolências.