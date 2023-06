Fernando Gomes deixa recado: «FC Porto vai querer responder com sucesso desportivo ao que tem sido o financeiro»

Na apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista 2023-25 do FC Porto , Fernando Gomes afirmou, em jeito de conclusão, que o sucesso desportivo dos dragões tem margem para aumentar, isto não obstante os troféus conquistados nos anos mais recentes."Atingimos objetivos, foi bom, continuaremos no mercado com certeza absoluta. Temos aqui um conjunto de pequenos investidores que são habituais, o que nos tem permitido concluir este tipo de operações. E que nem sequer são os adeptos do FCP que investem nas obrigações das nossas emissões. Temos concluído, depois de receber resultados finais, que são apenas pequenos investidores que acreditam na instituição FC Porto, para conseguir ter contrapartida financeira interessante", disse o administrador da SAD sobre o êxito da operação financeira, concluindo assim a sua intervenção: "O FC Porto vai querer responder em termos de sucesso desportivo ao que tem sido o sucesso financeiro."De recordar que, ao longo dos seus seis anos como treinador dos dragões, Sérgio Conceição tem sido crítico da gestão financeira do FC Porto, que, entende o técnico, tem sido limitativa da gestão dos ativos no plantel, tanto ao nível de contratações como de vendas. Ainda esta temporada, depois de Fernando Gomes ter apresentado em outubro de 2022 as contas de 2021/22, Sérgio Conceição haveria de, na conferência de lançamento da visita ao Bayer Leverkusen, na 4.ª jornada da fase de grupos da Champions, de dizer o seguinte : "A mim cabe-me trabalhar nesse sentido, a nível desportivo e a prova disso é o esforço e o sucesso que temos tido, no ano passado vencemos três títulos, conseguimos a entrada direta na Liga dos Campeões e temos potenciado e evoluído jogadores, o que também é importante para o o clube. Depois há esse lado financeiro, que não me cabe a mim mas sim a quem se ocupa disso, que tem de trabalhar nesse sentido, o que a mim me parece que não tem correspondido ao que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo."