Fernando Gomes e a venda do 'naming' do Estádio do Dragão: «É provável que venha acontecer»

A SAD do FC Porto fechou o exercício de 2021/22 com um resultado líquido positivo de 20,76M€, que entra desde logo para o 2.º lugar dos exercícios mais proveitosos de sempre, apenas atrás dos 24,72M€ da temporada 2003/04. O resultado sucede aos 19,27M€ com que terminou a época de 2020/21. O administrador da SAD com o pelouro financeiro, Fernando Gomes, falou em "excelente ano" e à margem da apresentação destes resultados falou também da possibilidade de o 'naming' do estádio ser vendido."Tivemos um acordo assinado que foi suspenso por causa da pandemia e pela não existência de público nos estádios. Era um bom contrato. Estamos à procura e há algumas hipóteses em cima da mesa. É provável que venha acontecer e será uma ajuda importante para o equilíbrio das contas", referiu Fernando Gomes ao Porto Canal.