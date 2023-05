Fernando Gomes e o empréstimo obrigacionista do FC Porto: «Temos necessidade de nos financiarmos»

O FC Porto anunciou, na terça-feira, o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista com um montante global inicial de 40 milhões de euros. Por conseguinte, Fernando Gomes, administrador da SAD responsável pelo pelouro financeiro, esteve presente no Porto Canal a explicar a operação, assumindo que esta é importante para os dragões fazerem face a alguns problemas."O recurso ao Empréstimo Obrigacionista é recorrente no FC Porto, este é o 12º. Há longos anos que lançamos estas operações de recurso ao financiamento que normalmente é feito por pequenos investidores que ajudam o FC Porto a suportar os seus problemas financeiros durante toda a época, uma vez que a transação de jogadores é indispensável para o equilíbrio financeiro e económico do FC Porto, mas isso acontece só com mais peso na janela do verão. Entretanto, temos a necessidade de nos financiarmos", começou por dizer, antes de explicar as entidades envolvidas neste tipo de financiamento."São pequenos investidores, não há grande instituições financeiras ou de seguros que venham aqui procurar tomar conta do empréstimo. São pequenos investidores que muito respeitamos. Pode pensar-se que são os sócios que vão subscrever e não é verdade. Também os há, mas a grande maioria não é sócia nem é do FC Porto. Lembro-me que no último empréstimo que liquidámos um casal de imigrantes que nem estava em Portugal foi o maior subscritor num balcão de Montalegre e não têm nada a ver com o FC Porto. Achei uma situação tão simpática que até falei com eles", recordou.