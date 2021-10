Fernando Gomes e os negócios com o V. Guimarães: «A prazo o resultado é zero»

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, esclareceu, esta terça-feira, os negócios recentes com o V. Guimarães, pontuando que, a prazo, o resultado das operações será nulo.





"Como se tratou compra e venda, equilibrou o ativo/passivo. A prazo o resultado é zero", referiu o responsável pelo pelouro financeiro dos dragões, no dia em que a SAD apresentou as contas do último exercício.Recorde-se que, nas últimas semanas, FC Porto e V. Guimarães estiveram envolvidos num tema que gerou polémica, depois de trocarem jogadores pelo valor de 15 milhões de euros . Rafa Pereira e Francisco Ribeiro rumaram à cidade berço, num negócio fechado por essa quantia, sendo que Romain Correia e João Mendes fizeram o caminho inverso, também pelo mesmo valor.Trata-se ainda de uma operação semelhante à que foi promovida por Sporting e FC Porto, conhecida no dia do fecho do mercado de verão, envolvendo a troca direta de Rodrigo Fernandes por Marco Cruz.