Fernando Gomes ganha o Dragão de Ouro de dirigente do ano após "noites sem dormir"

O FC Porto saiu, finalmente, da alçada do fairplay financeiro da UEFA e, na primeira oportunidade, o administrador responsável pela pasta das finanças, Fernando Gomes, foi premiado por isso, na noite desta segunda-feira, com o Dragão de Ouro de dirigente do ano."No final da época passada terminou, felizmente para todos nós, um período muito difícil do FC Porto. Nem todos deram conta das dificuldades que tivemos de superar, mas dentro, na equipa que dirige este magnífico clube, liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa, percebeu-se que este momento era decisivo para darmos um grande passo em frente ou recuarmos a tempos que queríamos esquecer. E foi realmente o presidente, com a sua experiência, ponderação, quem, à frente de uma grande equipa à qual eu tenho a honra de pertencer, conseguiu que todos superassemos esse difícil momento. Ao presidente Pinto da Costa e aos meus colegas o meu muito obrigado. Sou apenas a face mais visível de uma enorme equipa que na área económica e financeira passou noites sem dormir, mas venceu, como o FC Porto sabe fazer", afirmou Fernando Gomes no seu discurso.