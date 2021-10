Fernando Gomes: o agravamento nos custos do plantel, os milhões das vendas e o ativo a crescer

A SAD do FC Porto anunciou, esta terça-feira, o maior lucro desde a sua existência. Em conferência de imprensa, Fernando Gomes, administrador responsável pelo pelouro financeiro, abordou as contas e passou em revista vários pontos: do agravamento nos custos do plantel e da equipa técnica aos milhões das vendas.





"Há agravamento de custos com plantel e equipa técnica, cerca de 10M, porque foi na época 2020/21 que pagamos prémios de campeão 2019/20", referiu, indo depois aos milhões averbados com transações."Transações de passe de jogadores trouxeram quase 75 milhoes de euros. Há bons resultados com boa performance europeia e bom resultado nas vendas de passes de jogadores. Quando convergem, resultados muito bons. Foi o que aconteceu aqui", apontou, acrescentando ainda que o ativo "subiu 107M e o passivo cresceu 74M".