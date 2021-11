Fernando Gomes: «Partilho este Dragão de Ouro com o meu presidente, meu amigo e às vezes meu pai»

Fernando Gomes é uma das figuras mais emblemáticas da história do FC Porto. O antigo avançado, conhecido no Mundo do futebol por 'Bibota' por ter conquistado duas Botas de Ouro, esteve em vários momentos dourados dos dragões, incluindo a caminhada até Viena, que valeu o triunfo na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987.Hoje em dia, Fernando Gomes faz parte da direção e é precisamente neste ramo que tem feito o trabalho que lhe valeu a conquista do dirigente do ano na gala dos Dragões de Ouro.Emocionado, o 'Bibota' lembrou o início do amor pelo FC Porto, semeado pelo pai, recordou o percurso nos dragões e deixou fortes palavras de agradecimento a Pinto da Costa, presidente, amigo, e "às vezes pai"."Queria cumprimentar todos os presentes, felicitar todos os dragonados. Nasci numa rua aqui ao lado e comecei a minha história no FC Porto tinha eu 6 anos quando o meu pai me inscreveu de sócio, a partir daí passei a acompanhá-lo às Antas para ver de manhã os juvenis e os juniores e depois a equipa sénior às 15h. Era um ritual de muitos portistas daquela época e foi assim que nasceu o meu sonho de ser jogador de futebol e do FC Porto Hoje tenho também a honra e o privilégio de ser dirigente do meu clube e não imaginava, nesta altura, que o FC Porto, que tanto me deu, ainda tinha mais algo para me dar. Estou profundamente grato por isso. Tenho que partilhar este Dragão de Ouro, que não é só meu. Desde logo com todos com quem tenho trabalhado, com a minha família, sem esquecer a minha filha Filipa que partiu há quase dois anos e está sempre comigo. E partilho também com o meu presidente, meu amigo e por vezes meu pai. Senhor presidente jamais vou esquecer que nos momentos mais difíceis da minha vida encontrei sempre em si um gesto de conforto e carinho. Teve sempre uma palavra orientadora e ensinadora sabendo sempre separar os interesse pessoais dos do FC Porto", disse Fernando Gomes.