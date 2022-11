Fernando Gomes vai ser homenageado em Caracas

Fernando Gomes vai ser, na próxima sexta-feira pelas 19 horas, homenageado na capela do Centro Português de Caracas, cidade onde o antigo avançado do FC Porto, que morreu este sábado aos 66 anos , esteve em 1999 e 2012.Em memória do Bibota, que dá nome a uma avenida na capital da Venezuela , celebrar-se-á uma missa de sétimo dia, com o apoio da casa do FC Porto na Venezuela e do Centro Português de Caracas, e que contará com a presença das mais altas individualidades da comunidade portuguesa no país.