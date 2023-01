Fernando Madureira absolvido pelo TAD de castigo de 315 dias

Fernando Madureira foi absolvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto do castigo de 315 dias que lhe tinha sido aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol , avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias.Segundo a mesma fonte, a decisão está relacionada com o facto de o líder da claque Super Dragões já não ser considerado "agente desportivo", uma vez que renunciou ao cargo de Secretário do Conselho Fiscal do Canelas 2010. Este castigo, refira-se, impedia Fernando Madureira de estar presente em recintos desportivos.