Fernando Madureira elogiou polícia

Cinco meses depois, Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, voltou a estar ao leme do grupo organizado de adeptos do FC Porto numa partida da equipa em solo nacional. Macaco, como é conhecido, foi proibido de frequentar recintos desportivos durante aquele período de tempo por quatro infrações, duas delas relativas a "prática de atos de incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância", em jogos do FC Porto realizados entre 2018 e 2020.De notar que, ontem, no Santa Clara-FC Porto segundo apurámos, Macaco fez questão de elogiar as forças da autoridade pelo tratamento dado à claque azul e branca.