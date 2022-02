Fernando Madureira pediu recurso e está no Dragão a assistir ao FC Porto-Lazio

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, está esta quinta-feira no Estádio do Dragão, onde o FC Porto enfrenta a Lazio na 1.ª mão do playoff da Liga Europa.Macaco, como é conhecido, foi proibido de entrar em recintos desportivos durante 5 meses , mas, segundo apurou, já avançou com recurso para o Tribunal da Relação, do Porto, o que suspendeu por agora a anterior decisão judicial.