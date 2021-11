Fernando Madureira promete a Pinto da Costa: «Para chegar até si terão de nos matar a todos»

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, interveio na assembleia geral do FC Porto, que decorreu esta noite, para garantir total apoio a Pinto da Costa, na sequência das notícias que vieram hoje a público relacionadas com a investigação do Ministério Público ao FC Porto "Não estamos atrás de si. Estamos atrás de si, ao seu lado e à sua frente. Para chegarem até si terão de nos matar a todos", referiu Madureira, no dia em que os Super Dragões comemoraram 35 anos de existência.