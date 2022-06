Fernando Madureira responde a Villas-Boas: «Quando mentir se torna um hábito, a verdade torna-se escassa»

Fernando Madureira recorreu às redes sociais para responder a André Villas-Boas na sequência das suas palavras a propósito da transferência de Vitinha (que ontem teve resposta de Pinto da Costa ) e também à mensagem que o antigo técnico enviou a dar conta de que se iria candidatar à presidência do FC Porto."O presidente ontem já deixou a opinião dele que é bem clara. Eu não tenho opinião, mas tenho uma pergunta. O seu advogado, sócio do Sr. Antero, que fez o negócio ruinoso do Luís Díaz também vai fazer negócios quando o sr. for presidente do FC Porto?", questionou nas Histórias do Instagram o líder dos Super Dragões, que em seguida partilhou uma foto de AVB, com Antero e o seu advogado. Em seguida publicou ainda um 'print' de uma notícia com o título "Rui Pinto diz que Antero quer 'sucesso do Sporting e insucesso do FC Porto".Minutos depois, o 'Macaco' mostrou deixou dois vídeos da emissão da CMTV, quando se comentava o tema, e finalizou com duas outras publicações, uma vez mais visando Villas-Boas. "Vais gastar as pilhas todas, largos dias têm 100 anos! Ainda faltam 16... Longa vida ao Rei". E a fechar, com a partilha de uma notícia de: "Quando mentir se torna um hábito, a verdade torna-se escassa."