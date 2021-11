Fernando Madureira sabia das buscas ao FC Porto e avisou Super Dragões, avança o CM

Aníbal Pinto e o ataque dos Super Dragões à equipa da CMTV: "O Madureira desconhece..." Aníbal Pinto e o ataque dos Super Dragões à equipa da CMTV: "O Madureira desconhece..."

As buscas ao FC Porto, ocorridas na última segunda-feira, não foram uma novidade para os alvos. Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’ e chefe dos Super Dragões, avisou mesmo as claques, no jogo do último fim de semana, para a operação iminente que seria levada a cabo pela equipa do procurador Rosário Teixeira, avança o Correio da Manhã