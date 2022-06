Fernando Madureira suspenso por dez meses pelo Conselho de Disciplina da FPF

Fernando Madureira, dirigente do Canelas e líder da claque do FC Porto ‘Super Dragões’ foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma suspensão de dez meses.Recorde-se que Fernando Madureira tem vindo, apesar de estar proibido de marcar presença em recintos desportivos, a frequentar as bancadas em jogos do Canelas, na Liga 3, daí que tenha voltado a surgir no mapa de castigos. Além disso, esteve no Dragão no playoff de acesso ao Mundial. Na altura, a PSP esclareceu a sua presença nas bancadas, referindo que Madureira "recorreu judicialmente da decisão" da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que o tinha condenado, em setembro passado, à proibição de entrada em recinto desportivo por 5 meses.A suspensão, agora de 315 dias a juntar a uma multa de 3.570 euros, só tem início a partir do começo da próxima época.