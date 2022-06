Fernando Madureira volta a 'atacar' Villas-Boas: «Rosto de um projeto liderado por Antero Henrique»

Fernando Madureira partilhou uma mensagem nas redes sociais na qual fez um esclarecimento em relação aos elogios deixados a André Villas-Boas numa entrevista que concedeu em 2020."Em 2020, quando fui entrevistado sobre AVB enquanto treinador de futebol, teci os elogios a um treinador português e portista perante um canal estrangeiro. Não nego que via com bons olhos a possibilidade de AVB estar entre as opções para suceder ao presidente mais titulado do Mundo.... quando este entendesse ser o momento da saída. No entanto, posteriormente nem queria acreditar quando percebi que AVB não é mais do que o rosto de um projeto liderado por Antero Henrique, alguém que tão mal fez ao FCPorto!", escreveu o líder dos Super Dragões, numa publicação que contava com um excerto do noticiário da CMTV.