Fernando revelou o que sentiu quando o FC Porto o contactou

O médio Fernando, atualmente ao serviço do Sevilha, recordou a sua chegada à Europa, em 2007, quando trocou a modesta formação do Vila Nova pelo FC Porto. Na altura nem queria acreditar, face ao estatuto dos dragões, mas assume que fez a escolha certa para entrar no futebol europeu pela porta grande.





"Estava num clube da segunda divisão, o Vila Nova, e na primeira época de juvenil passei logo a profissional e à primeira equipa. Estive duas épocas na primeira equipa, fui à seleção sub-20, e eis que surgiu o FC Porto. Havia clubes da primeira divisão brasileira que me queriam, mas preferi logo o FC Porto. Nunca hesitei. Tinha grandes clubes no Brasil interessados, mas quando chegou o FC Porto pensei que podia dar o salto. Foi muito rápido. Dei o salto de um clube pequeno da segunda divisão do Brasil para um clube de primeiro nível na Europa. Ao princípio nem queria acreditar, não pensava que uma equipa como o FC Porto me pudesse comprar", referiu Fernando, em declarações aom jornal 'El Desmarque', de Sevilha.O luso-brasileiro sente-se bem em Espanha e revelou que poderia ter chegado antes, dado que houve interesse do Málaga e do Valencia."Houve uma especulação. Não para assinar, mas em 2012 e 2013 para vir para o Málaga, que nessa altura estava com uma equipaça. Depois, houve outra especulação, quando saí do Manchester City para a Turquia, diziam que o Valencia me queria. Foi sempre especulação, não houve nada de concreto"