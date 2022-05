Fernando Rocha: «Golo aos 90'+4? Devíamos ter marcado dois minutos antes»

O humorista Fernando Rocha, conhecido adepto do FC Porto, estava naturalmente feliz com a conquista do 30º título nacional e só deixou um lamento... "A que minuto foi o golo, aos 90+4? Devíamos ter marcado dois minutos antes, ficava mais bonito se tivesse sido aos 90+2’", ironizou, em referência ao golo de Kelvin, no Dragão, que deu o título em 2012/13.Sempre bem-disposto, Fernando Rocha deixou muitos elogios a Sérgio Conceição: "Não tirando mérito a nenhum jogador e dirigente do FC Porto, o grande herói disto tudo é o Sérgio Conceição. O fair-play financeiro só acabou este ano e este rapaz andou quatro anos a fazer omeletas sem ovos. É ele o grande obreiro de tudo isto", considerou, antes de deixar uma palavra à vitória de hoje. "Este é um título com muita luz, que vem de dentro do FC Porto para fora. A nossa luz iluminou a Luz. Sinceramente nem vi bem o golo do Zaidu, porque estava a festejar, agarrado à minha mulher, que é benfiquista. O meu rapaz também festejava o golo e nem sei se partiu o sofá. Só vi depois na repetição o Zaidu de joelhos. Todos os golos são valiosos, mas este confirmou o título e tem sempre outro sabor", concluiu.