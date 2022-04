Fernando Santos e uma história com Pinto da Costa: «Disse que o cavalo só passava uma vez»

Os 40 anos da presidência de Pinto da Costa fizeram surgir várias mensagens de homenagem ao líder dos dragões. Uma das vozes que se destacou foi a de Fernando Santos, selecionador nacional, que agradeceu ao presidente portista tudo o que este lhe ensinou, recordando um momento em particular."Já lá vão 24 anos. Já nos tínhamos cruzado antes, sempre com grande cordialidade. A primeira vez que falámos de forma diretamente foi uma grande surpresa para mim, quando o meu secretário disse que o Pinto da Costa queria falar comigo. Disse para não brincar comigo, mas afinal era verdade. O dia principal foi quando o recebi em minha casa e lembro-me da expressão que usou, quando sentou na mesa para falarmos: ‘o cavalo só passa à porta uma vez e ou se monta, ou não se monta’. Eu montei-o e só posso agradecer a grande confiança que depositou em mim. Eu era treinador do Estrela da Amadora e foi um momento fantástico para mim. Disse que sim e no dia seguinte comecei a conhecer o FC Porto e o presidente", referiu.No entanto, os elogios não ficaram por aqui. "Para além da excelente relação profissional que tivemos ao longo dos 3 anos que tive a oportunidade de treinar o FC Porto, aprendi muito. A base do muito que sou, na organização e na forma de estar, tem muito que ver com o que aprendi consigo. E o que hoje nos une é a nossa grande amizade. O presidente dá logo a conhecer quem é, em todos os seus aspetos. Conheço bem o Jorge Nuno e conheço bem o Pinto da Costa. O Jorge Nuno é o amigo, que tem um sentido de humor incrível, uma cultura vastíssima, com quem apetece estar e com quem se passam momentos muito agradáveis. E depois o presidente. Sempre exemplar e sempre a querer ganhar. Desejo que continue e se possível mais 40 anos. É ímpar no futebol português o que conseguiu fazer, os títulos que ganhou e acho que, todos os que gostam de futebol em Portugal, têm de reconhecer o que o presidente fez pelo futebol português", concluiu.