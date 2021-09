Fernando Santos sobre Diogo Costa: «Nestes dois jogos é difícil dar-lhe minutos»

Diogo Costa voltou a ser chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional. Na sequência das críticas do FC Porto na convocatória anterior, devido ao facto de o guarda-redes não ter somado qualquer minuto nos três jogos, esta quinta-feira, após divulgar a convocatória para os duelos com Qatar e Luxemburgo, Fernando Santos foi confrontado com essa posição dos dragões e não prometeu que vá utilizar Diogo Costa.





"Vamos ver. Nestes dois jogos é difícil dar-lhe minutos. Temos dois guarda-redes que normalmente têm presença pela sua qualidade. O Rui Patrício e Anthony Lopes. Depois têm vindo outros. José Sá, Rui Silva, Diogo Costa. Temos de decidir quando é a oportunidade. Da outra vez decidimos de uma forma, agora vamos ver", afirmou o selecionador nacional.