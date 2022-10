Festa do Benfica passou ao lado

Junto dos adeptos portistas causou algum incómodo e surpresa a forma como o grupo de trabalho do Benfica, incluindo o presidente Rui Costa, comemorou a vitória no clássico de sexta-feira, mas no plantel comandado por Sérgio Conceição o episódio não provocou qualquer impacto.sabe que os festejos passaram ao lado da equipa, que já tem o foco no Club Brugge.