Filha de Secretário agradece apoio: «Estamos em oração na esperança de dias melhores»

O estado de saúde de Carlos Secretário, que sofreu um AVC e está internado com prognóstico reservado, motivou uma onda de solidariedade para com o ex-lateral. De tal forma que a filha, Lara Secretário, recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio recebido."Eu e a minha família agradecemos todo o carinho e apoio recebido assim que se tornou pública a grave condição do meu pai, Carlos Secretário. O estado é crítico, mas estamos em oração na esperança de dias melhores. Obrigada a todos", escreveu.